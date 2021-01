Boxe

Boxe : Mike Tyson annonce la couleur pour son prochain combat !

Publié le 2 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Mike Tyson est remonté sur les rings 15 ans après pour défier Roy Jones Jr il y a seulement un mois, Iron Mike est déjà prêt pour un nouveau combat en 2021.

Jusqu’où ira Mike Tyson dans sa reconquête ? Après un match nul prometteur contre Roy Jones Jr le 29 novembre dernier, Mike Tyson a encore soif de combats. S’il a annoncé que ses futures oppositions seraient de simples exhibitions au profit d’associations, elles pourraient arriver très rapidement. En effet, Evander Holyfield a déjà défié Mike Tyson pour un replay du fameux combat où le Kid Dynamite lui avait mordu l’oreille. S’il n’a pas encore dévoilé le nom de son futur adversaire, Mike Tyson est prêt à retourner au combat.

« Ce sera encore mieux cette fois-ci »