Omnisport

Boxe : Mike Tyson est défié par Evander Holyfield !

Publié le 3 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il est récemment remonté sur le ring pour combattre Roy Jones Jr, Mike Tyson ne devrait pas en rester là. Un troisième combat contre Evander Holyfield pourrait être à l’ordre du jour.

Maintenant qu’il est de retour à la boxe, Mike Tyson pourrait enchaîner les combats. Alors que son opposition de retour contre Roy Jones Junior s’est soldée par un match nul, Iron Mike avait livré être en pour-parlers pour organiser un combat en Europe. Si ses oppositions ne sont que de simples exhibitions, Mike Tyson pourrait faire revivre le Kid Dynamite qui sommeille en lui. Ainsi, le multiple champion du monde, Evander Holyfield (58 ans), a défié Mike Tyson pour un remake de leur fameux combat où Tyson avait mordu l’oreille d’Holyfield.

« Ce combat doit avoir lieu, c'est notre héritage »