Omnisport

Boxe : Covid, Wembley… La grande annonce de Joshua sur le choc contre Fury !

Publié le 5 janvier 2021 à 15h35 par B.C.

Interrogé sur le choc face à Tyson Fury, Anthony Joshua a avoué qu’il aimerait affronter le Gypsy King à Wembley, tout en étant conscient que cela dépendrait de l’évolution du Covid-19.

Quand aura lieu le fameux combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua ? Très attendu, ce choc se fait attendre, notamment en raison de la crise du coronavirus, et cela pourrait encore durer. Le confinement a en effet été réamorcé en Angleterre par Boris Johnson jusqu’à la mi-février en raison du fort taux de mortalité dans le pays. La date du combat entre Fury et Joshua reste donc très incertaine puisque le stade de Wembley était évoqué pour sa tenue. Interrogé par Sky Sports News , Anthony Joshua espère qu’il pourra affronter Tyson Fury dans l’enceinte londonienne et se montre impatient.

« Des réunions ont lieu avec des représentants de mon équipe et de celle de Fury »