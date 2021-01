Omnisport

S’entraîner chez soi avec un kettlebell

Publié le 6 janvier 2021 à 12h04 par La rédaction mis à jour le 6 janvier 2021 à 12h07

S’entraîner avec une kettlebell présente d’indéniables bénéfices : tonus, cardio, renforcement musculaire, équilibre, et bien d’autres encore ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la kettlebell est revenue à la mode après avoir presque complètement disparue des salles de sport.

Cet instrument de sport apporte des avantages massifs aux hommes et aux femmes souhaitant se maintenir en forme et décupler leur force musculaire, mais également pour les athlètes de haut niveau pour faire leur préparation physique avant la compétition notamment, et ce dans toute une variété de sports différents. Il est également facilement transportable et se suffit à lui-même. Cet appareil est idéal pour vous entraîner chez vous !

La kettlebell et les athlètes de haut niveau

On le sait, les sportifs de haut niveau passent des heures et des heures à s’entraîner pour être fin prêts pour leur compétition, quels que soient le sport ou la catégorie dans lesquels ils évoluent. Dans le monde du basketball ou du football notamment, il est essentiel d’améliorer son cardio pour tenir la cadence. Avant de développer leur endurance musculaire, beaucoup de sportifs utilisent la kettlebell. Et pour la préparation des sportifs, ce n’est pas tout ! La récupération est une étape incontournable pour que le corps résiste sur la durée. De plus en plus de sportifs professionnels se sont tournés vers l’huile de CBD pour la décontraction musculaire pour favoriser et accélérer la récupération musculaire. De plus en plus populaire, le CBD offre également de nombreux avantages grâce à ses vertus diverses. Vous pouvez d’ailleurs aisément retrouver du CBD en France sur JustBob, entre autres, pour vous procurer ce petit bijou médical et 100% naturel !

La kettlebell et la cardio

Il n’y a pas de meilleure façon de brûler de la graisse qu’en effectuant des séries de levées, sauts et balancements à la kettlebell. Ces exercices font travailler tout votre corps dans son ensemble et demandent des efforts considérables. Plus vous travaillez dur avec la kettlebell, plus vous brûlez de calories. C’est pour cela que les sprinteurs ont des muscles saillants et volumineux, alors que les coureurs de marathon ont un physique plus nerveux, appelé skinny-fat. Des saisies à rythme soutenu feront d’ailleurs travailler bien plus de muscles que les sprints, et muscleront votre bas du dos, vos épaules et vos fléchisseurs de hanche.



Contrairement aux autres formes de cardio, les entraînements à la kettlebell sont brutaux et, une fois achevés, ils vous apportent un incroyable sentiment d’accomplissement. On peut également combiner ses séries à la kettlebell avec des activités comme le jogging (si vous avez un tapis de course chez vous) ou la corde à sauter. Un des avantages de la kettlebell ? Vous pouvez vous entraîner chez vous facilement avec un seul et même équipement pour faire travailler de nombreuses parties de votre corps ! Et même au-delà du terrain, la kettlebell a conquis Hollywood : l’acteur Ed O’Neil a expliqué avoir énormément pratiqué l’entraînement à la kettlebell pour son rôle en tant qu’Al Bundy dans la série comique Mariés, deux enfants.