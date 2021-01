Boxe : Tyson Fury détruit Anthony Joshua !

Omnisport

Tyson Fury a envoyé une nouvelle pique à Anthony Joshua, qui sera son prochain adversaire.

2021 a commencé et nous emmènera tout doucement vers l’un des grands combats de la décennie. La pandémie permettant, on devrait en effet assister à une double confrontation 100% britannique, entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Considéré comme les deux poids-lourds les plus forts au monde actuellement, ils détiennent toutes les ceintures de champion de leur catégorie. Celui qui sortira vainqueur de ce combat rentrera dans l’histoire, puisqu'il sera le premier champion du monde réunifié des lourds, depuis la création de la World Boxing Organization en 1988.

En attendant, les deux boxeurs se tancent par média interposés... et également sur les réseaux sociaux. Tyson Fury s’est en effet moqué d'Anthony Joshua sur Twitter, alors que ce dernier a posté des photos de son entrainement avec le message : « Un grand combattant moderne se doit de concourir à n’importe quelle époque ». « Un grand combattant ? Mon c** ! » lui a répondu Fury. « Tu t’es fait mettre KO par un petit gros avec un préavis de trois semaines (Andy Ruiz Jr). T’es bon seulement pour faire le beau sur les photos ».

A great? My arse! You got ktfo by a chubby kid who had 3 weeks notice. You are a great at looking good on pics I must say whit whooo.....xxx