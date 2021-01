Omnisport

Boxe : Holyfield annonce une revanche contre Tyson !

Publié le 12 janvier 2021 à 12h35 par A.C.

Evander Holyfield, ancien champion du monde de 58 ans, est persuadé qu’un troisième combat aura lieu avec Mike Tyson, son rival de 54 ans.

Il y a encore un an, le retour de Mike Tyson semblait très improbable. Pourtant, l’icône de la boxe est remontée sur un ring à 54 ans face à Roy Jones Jr, ancien champion du monde dans plusieurs catégories. Et cela a été un succès assez important, tant sur le plan marketing qu’au niveau de l’accueil du public. Tyson a ainsi rapidement annoncé l’arrivée d’autres combats et tout le monde a logiquement pensé à Evander Holyfield. Grand rival de Tyson dans les années 90, le boxeur de 58 ans a d’ailleurs publiquement annoncé vouloir un troisième combat contre Tyson. « Ce combat doit avoir lieu, c'est notre héritage » a lancé Holyfield. « Samedi dernier, tu as dit que tu étais prêt à m'affronter, alors signe le contrat et monte sur le ring, Tyson ».

« Je pense que ce combat contre Mike pourrait rapporter 200M$ »