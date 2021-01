Judo

Judo : Teddy Riner se livre sur son grand retour !

Publié le 14 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Teddy Riner a retrouvé le chemin des tatamis et est sorti victorieux des Masters de Doha. Soulagé, le champion français n'en oublie pas pour autant son objectif principal : les Jeux Olympiques 2021.

Un an après sa défaite au tournoi de Paris qui avait mis fin à plus de 9 années d'invincibilité, Teddy Riner a fait son grand retour sur les tatamis à l'occasion d'une compétition internationale. Le Français s'est imposé aux Masters de Doha en battant en finale le Russe Inal Tasoev. Alors forcément, à quelques mois des Jeux Olympiques, cette victoire a eu le don de le soulager quelque peu, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à Sport24 : « Il y a forcément un peu de soulagement, puisque quand on travaille comme un dégénéré, on a envie de voir les résultats, on a envie de voir ce que les choses mises en place rapportent, les changements que ça peut procurer. Mais ça ne veut pas dire que je vais me relâcher ! » Difficile d'en douter, en effet.

« J'ai remis les pendules à l'heure »