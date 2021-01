Omnisport

Judo : Teddy Riner lance le contre-la-montre pour les Jeux Olympiques !

Publié le 12 janvier 2021 à 18h35 par T.M.

A quelques mois des Jeux Olympiques 2021, Teddy Riner va faire son retour sur les tatamis à Dubai. L’occasion pour le Français de se jauger avant le grand rendez-vous de Tokyo.

Déjà double médaillé d’or olympique, Teddy Riner n’est toujours pas rassasié. Toutefois, les plans du Français ont quelque peu été modifiés. En effet, alors que le judoka s’était préparé pour être au top pour Tokyo 2020, les Jeux Olympiques ont été décalés d’un an à cause de la pandémie de coronavirus. Désormais, le rendez-vous est donc donné à l’été 2021 et pour Riner, il a fallu repartir de zéro. Et désormais, le membre du PSG Judo va retrouver goût à la compétition lors du Masters de Doha.

« Ça va me servir de jauge »