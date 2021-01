Omnisport

Boxe : La WBC ouvre grand la porte à Conor McGregor !

Publié le 14 janvier 2021 à 22h35 par B.C.

De retour à l’UFC le 23 janvier prochain, Conor McGregor ambitionne également de remonter sur un ring de boxe. Le président de la WBC estime en tout cas que l’Irlandais pourrait obtenir une chance de concourir pour un titre mondial.

Cela devient une habitude pour Conor McGregor. Après avoir annoncé sa retraite pour la troisième fois, l’Irlandais va finalement faire son retour à l’UFC le 23 janvier prochain à l’occasion d’un combat contre Dustin Poirier. "The Notorious" espère réaliser une année pleine et compte notamment remonter sur un ring de boxe, quatre ans après sa défaite face à Floyd Mayweather. Un affrontement contre Manny Pacquiao est ainsi dans les tuyaux, mais Conor McGregor voit les choses en grand et ambitionne à terme de remporter un titre mondial en boxe. Interrogé par The Sun , Mauricio Sulaiman, président de la WBC (l’une des quatre principales organisations de la discipline), indique que l’Irlandais pourrait bel et bien avoir une chance pour une ceinture à l'avenir.

« S’il se mettait vraiment à la boxe, il mériterait d’avoir l’opportunité de combattre pour un titre »