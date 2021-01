Omnisport

Boxe : Coup de tonnerre pour le combat entre Fury et Joshua !

Publié le 12 janvier 2021 à 16h35 par A.C.

Le double combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua pourrait être totalement remis en question.

Ça devrait être l’un des grands rendez-vous de 2021. Considéré comme les deux plus grands poids-lourds actuels, Anthony Joshua et Tsyon Fury vont organiser un double combat, pour la réunification des titres. Le premier possède en effet les ceintures WBA, WBO et IBF, tandis que le second possède la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds, arrachée à Deontay Wilder. Mais rien n’est encore officiel et les deux boxeurs s’invectivent par médias interposés, afin de presse l’un ou l’autre de signer au plus vite le contrat.

« Usyk n’a jamais donné son autorisation pour que le combat entre Joshua et Fury ait lieu »