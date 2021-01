Omnisport

Boxe : Le clan Joshua répond à Tyson Fury !

Publié le 13 janvier 2021 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’un double combat d’unification des ceintures est programmé entre les deux champions du monde poids lourds, le promoteur d’Anthony Joshua en a dit plus sur les préparatifs de cet énorme rendez-vous de 2021.

« Je ne veux pas fixer de date limite, mais je peux simplement dire que tout s'est déroulé à merveille jusqu'à présent et nous espérons avoir un document signé, dans les prochaines semaines. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde, d'après ce que je peux voir. Je suis sûr à 95% que le combat aura lieu, et je suis sûr à 100% que mon gars gagnera et gagnera par KO ! » . Pour Sky Sports , le co-promoteur de Tyson Fury laissait entendre que ça se présentait bien pour le combat entre le champion du monde WBC et Anthony Joshua détenteur des autres ceintures chez les poids lourds. Contrairement à Bob Arum, Eddie Hearn se mouillait un peu plus dernièrement en évoquant une confrontation entre les deux boxeurs britanniques à compter du mois de mai. Et le promoteur de Joshua en a dit plus et notamment sur le lieu du combat en question.

« Nous parlons à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, à Singapour, à la Chine, aux États-Unis »