Omnisport

Boxe : Le clan Joshua fait une énorme révélation sur le choc contre Fury !

Publié le 16 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’un double combat d’unification des ceintures est programmé entre les deux champions du monde poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua, le promoteur de ce dernier indique que tout est presque fait pour que ce combat ait lieu. Il ne manquerait plus que quelques papiers à signer.

En boxe anglaise, Tyson Fury et Anthony Joshua dominent. Les deux combattants règnent sur la discipline, Fury étant champion du monde WBC, et AJ possédant les autres ceintures de la catégorie poids lourd. Ce dernier, qui est venu à bout de son dernier challenger obligatoire sur son calendrier, Kubrat Pulev, le 12 décembre dernier, aura bientôt un nouvel obstacle sur sa route. Un de taille puisqu'il devrait s'agir de Tyson Fury. Un combat pour unifier les ceintures que possèdent les deux hommes devrait être organisé dans les prochaines semaines. Il y a quelques jours, les promoteurs de Joshua et Fury, Eddie Hearn et Bob Akum, avaient publiquement annoncé leur volonté d’organiser le combat entre les deux boxeurs. Pour Sky Sports ce mercredi, le co-promoteur du Britannique de 32 ans avait également déclaré que tout se profilait très bien pour que le combat ait lieu, tout en proclamant sa confiance envers son protégé.

« Les éléments financiers sont conclus. On discute de la question de la diffusion, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est les papiers. »