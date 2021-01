Omnisport

Boxe : Nouvelle révélation de taille sur le prochain combat de Mike Tyson !

Publié le 15 janvier 2021 à 17h35 par B.C.

Après son retour sur le ring contre Roy Jones Jr en novembre dernier, qui s’était soldé par un match nul, Mike Tyson s’était dit partant pour un nouveau combat, et celui-ci pourrait avoir lieu à Monaco…

À 54 ans, Mike Tyson a surpris en annonçant il y a quelques mois son retour en boxe. Le 29 novembre dernier, la légende de la discipline remontait ainsi sur un ring, 15 ans après son départ à la retraite, en affrontant Roy Jones Jr. Une opposition qui a emballé le public et qui a directement amené Mike Tyson à ouvrir la porte à un nouveau combat prochainement. Son prochain adversaire pourrait être Evander Holyfield, qui l'a battu deux fois, et cela pourrait avoir lieu à Monaco ! « Je veux continuer sur cette lancée. Peut-être que nous ferons quelque chose dans le sud de la France, Monaco ou Saint-Tropez, avec un combattant européen », confiait Iron Mike après son retour. Et ce scénario pourrait bien devenir réalité…

« J’ai été contacté par son agent. Ce serait un gros coup »