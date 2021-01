Omnisport

Boxe : Mike Tyson sort du silence pour son prochain combat !

Publié le 19 janvier 2021 à 10h35 par A.C.

De retour sur les rings à 54 ans, Mike Tyson va bientôt disputer son prochain combat à Dubaï.

Roy Jones Jr n’était que le début. Mike Tyson semble bien décidé à faire durer le plaisir et à 54 ans, il est plus motivé que jamais. Mais qui seront ses prochains adversaires ? De plus en plus d’observateurs parlent d’un troisième combat contre Evander Holyfield, son rival de toujours. Lors d’un entretien accordé au Sun , ce dernier a d’ailleurs publiquement défié Tyson. « Ce que je peux vous dire, c’est que mon équipe s’entretient avec celle de Mike, alors j’attends une décision. Ils négocient en ce moment. Je suis en train de m'entraîner pour ça, je sais qu'un accord sera trouvé un jour » a expliqué Holyfield. « Je pense que ce combat contre Mike pourrait rapporter 200M$. Ce sera le plus grand combat de l’histoire et Mike sait déjà ce que je pense : il faut le faire. A lui maintenant de prendre une décision et je serais vraiment heureux de pouvoir me battre à nouveau avec lui ».

« Holyfield ? Ça va arriver bientôt, mais... »

Mike Tyson devrait bien faire un nouveau combat très bientôt, mais ce ne sera visiblement pas contre Evander Holyfield ! Los d’une interview accordée à Brendan Schaub pour l’émission Below The Belt sur YouTube , Tyson a en effet annoncé un combat à Dubaï contre un adversaire pour le moment inconnu. « Nous voulons aller à Dubaï. Nous avons un show là-bas et j’ai envie d’y participer » a expliqué le boxeur américain de 54 ans. « Holyfield ? Ça va arriver bientôt, mais il y aura des gars avant Evander. Mais bien sûr, c’est quelque chose qui nous intéresse ».

.