Omnisport

Boxe : Mike Tyson prêt à combattre une star d'Hollywood ? Il répond !

Publié le 19 janvier 2021 à 13h35 par A.C.

Après Roy Jones Jr, Mike Tyson devrait monter une nouvelle fois sur un ring à Dubaï... face à un acteur américain !

Comme prévu, Mike Tyson y a pris gout. Après son grand retour sur les rings à 54 ans, qui a été un véritable succès au niveau marketing, l’ancien champion du monde va continuer les combats d’exhibition. Evander Holyfield veut affronter son ancien rival, 23 ans après la disqualification de Tyson pour lui avoir arraché un bout d’oreille avec les dents. Pourtant, Tyson a temporisé et semble avoir d’autres projets dans l’immédiat, notamment un combat à Dubaï.

« Je ne sais pas si je veux vraiment le faire, car il est possible que quelqu’un se blesse »