Omnisport

Boxe : Le combat entre Joshua et Fury va rentrer dans l’histoire !

Publié le 28 janvier 2021 à 22h35 par A.C.

Le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, programmé pour cette année 2021, pourrait battre des records.

Tout le monde l’attend. Si tout va bien, on pourrait assister à un double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour la réunification des titres de champion du monde, dans la catégorie poids-lourd. Il y a la crise sanitaire, qui pourrait pousser les organisateurs à renvoyer le combat, pour avoir un maximum de spectateurs. Mais il y a également les aléas de la boxe anglaise ! La WBO aurait en effet l’intention d’obliger Joshua à combattre Oleksandr Usyk, qui n’est autre que son challenger naturel pour cette ceinture.

« Ce sera probablement le plus gros combat, en termes d'argent, de l'histoire de la boxe poids lourd »