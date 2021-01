Omnisport

NFL : Rejoindre Tom Brady dans l’histoire ? La réponse de Patrick Mahomes !

Publié le 26 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

Le prochain Superbowl entre les Chiefs et les Buccaneers marquera surtout l’affrontement entre les deux quaterbacks, Patrick Mahomes et Tom Brady. Alors que ce dernier a un palmarès long comme le bras, la nouvelle star de la NFL s’est prononcé sur la possibilité d’en faire de même.

Qui des Kansas City Chiefs ou des Tampa Bay Buccaneers remportera le Superbowl ? Le 8 février prochain, les deux franchises se disputeront le trophée Vince Lombardi, le Saint Graal en NFL. Alors que les Chiefs tenteront de conserver leur couronne, les Buccaneers voudront eux être sacrés à domicile. Un sacre qui ferait alors un peu plus entrer leur quaterback, Tom Brady, dans la légende. A 43 ans, l’ancien des Patriots va disputer son 10ème Superbowl, en ayant déjà 6 victoires à son actif. Mais face à lui, il y aura un certain Patrick Mahomes, annoncé comme l’un des rares quaterbacks capables de détrôner Tom Brady.

« Ça va être dur »