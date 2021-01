Omnisport

Boxe : Les propos chocs de Mayweather après la défaite de McGregor !

Publié le 24 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

De retour à l’UFC, Conor McGregor s'est fait battre par KO par Dustin Poirier. Une défaite qui n'a pas échappé à un certain Floyd Mayweather...

Surpris par son adversaire, Conor McGregor a été mis KO par Dustin Poirier pour son grand retour à l'UFC, un an après sa dernière apparition. Après seulement 2 minutes 32 secondes dans la deuxième reprise, "The Notorious" a été envoyé au sol d'un gauche, obligeant l'arbitre à mettre un terme au combat. Alors qu'il a plaidé la difficulté de se relancer après une longue période d'inactivité, Conor McGregor a également attiré les commentaires de certains de ses anciens adversaires. C'est notamment le cas de Floyd Mayweather, qui avait battu McGregor dans un combat de boxe en 2017, et qui ne s'est pas privé de tacler l'Irlandais dans un message évoquant également une forme de racisme.

« Conor ne peut même pas gagner dans son propre sport ! »