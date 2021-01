Omnisport

Nos 5 conseils pour se (re)mettre au sport en 2021 !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h23 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 18h37

Après une année 2020 compliquée, il est temps de se prendre en main et de relever la tête ! Pour cela, rien de tel qu’une activité physique régulière pour retrouver la forme et le sourire. Voici tous nos conseils pour réussir à vous (re)mettre en selle.

1- Se faire plaisir

La priorité des priorités, c’est de se faire plaisir. D’avoir le sourire. Et de l’enthousiasme au moment de démarrer votre activité physique. La période est suffisamment compliquée comme ça pour ne pas se rajouter de la contrainte. Comment se faire plaisir ? Tout d’abord en s’équipant avec une tenue qui nous plaît ! Cap sur les rayons de votre magasin de sport préféré et on s’autorise un petit plaisir en s’offrant une tenue flambante neuve. Un nouvel équipement pour un nouveau départ ! Même chose pour les chaussures. Design, couleur, originalité : le style est aussi important que le confort quand on (re)met le pied à l’étrier. Là aussi, on se fait plaisir et on n’hésite pas à « prendre des risques » en optant pour la paire de baskets qu’on n’aurait jamais osé prendre avant. C’est l’occasion ou jamais, alors foncez !



Après cette petite session shopping, une fois équipé, que fait-on ? On se tourne vers une pratique que nous tente. Soit par sa simplicité, comme le footing, le vélo ou la marche à pied. Soit par sa nouveauté, comme le crossfit, le yoga ou encore le kayak ! Ne perdez jamais de vue que l’objectif n°1, c’est vous et votre plaisir.

2- Se fixer un objectif (pas trop élevé)

Votre motivation à vouloir faire du sport et à vous remettre en forme est une excellente chose. Mais pour être certain de ne pas baisser les bras à la première difficulté, il est important de se fixer un objectif. Un but à atteindre pour baliser votre pratique et donner encore plus de sens à votre belle résolution. Et pour se faire, il est important de rester raisonnable. Un objectif atteignable, pas trop élevé. Inutile de chercher à terminer un marathon ou à gravir le Tourmalet, ça sera pour plus tard ces jolis « rêves ».



On peut, par exemple, se fixer un objectif de deux séances par semaine. Une en semaine, une le week-end. Avec 10 séances de sport par mois, vous aurez de quoi être fier. Et vous verrez assez rapidement les bienfaits sur votre corps, votre esprit et votre quotidien en général (meilleures sensations, meilleure humeur, meilleur sommeil, meilleure hygiène de vie…)

3- Garder la motivation

On ne va pas se mentir, le plus dur, ce n’est pas la première ou la deuxième séance de sport. C’est généralement après que ça se complique. Comment ne pas lâcher, ne pas se lasser et ne surtout pas abandonner ? En trouvant des leviers de motivation ! Il y en a plein à portée de mains. Cela peut être un partenaire de sport, par exemple. Une copine pour une séance de yoga, un pote pour aller courir, un voisin pour aller marcher (en respectant les consignes sanitaires, bien sûr). On peut aussi se faire accompagner par un coach, parfait pour vous guider et vous donner la niaque. Si personne n’est dispo pour aller transpirer avec vous, il y a un partenaire fidèle, qui ne vous lâchera jamais : la musique ! Une playlist soigneusement préparée vous permettra d’avoir le rythme et le sourire, parfait pour ne pas voir le temps passer et laisser son imaginaire vagabonder.



Il est aussi recommandé de s’écouter régulièrement. En laissant les petites fatigues ou autres possibles courbatures, chercher tous les bienfaits que votre activité a sur vous. Vous dormez mieux, vous êtes moins stressé, votre silhouette s’affine, vos muscles se dessinent, votre esprit est plus clair… Faire le constat de tous les avantages du sport vous donnera envie d’y retourner à coup sûr.

4- Une question d'organisation

Il est particulièrement facile de trouver une raison de ne pas enfiler les baskets, de ne pas sortir le vélo et de rester sur le canapé pour terminer votre petite série Netflix... Le rayon des excuses est très grand et vous n’aurez aucun mal à piocher dedans pour déclarer forfait. Pour éviter cela, il est important de mettre une organisation en place et de prévoir une « case sport » dans votre agenda. Le mercredi entre 17h et 18h, le samedi matin entre 10h30 et 11h30, c’est votre moment à vous. Ni le travail, ni la vie de famille ou les désagréments du quotidien ne peuvent venir s’interférer dans VOTRE moment. Avec cette organisation, tout sera plus facile.

5- Bien manger pour performer

Une activité physique demande des efforts de motivation. Mais également une petite vigilance sur les petites habitudes du quotidien. Et notamment l’alimentation. La priorité, c’est de bannir le grignotage et les « petits encas », en passant dans la cuisine, pour combler une petite faim. Il vaut mieux beaucoup manger au moment des repas plutôt que de multiplier les prises alimentaires. Mais vous verrez que le sport, ça creuse et que vous profiterez bien mieux des temps de repas. Il faut également s’hydrater régulièrement. Une bouteille de 1,5 L doit être bue chaque jour. Ou un verre d’eau par heure. Bien manger et bien boire participent au bien être de votre corps et lui permettra de ressentir les bienfaits de votre pratique.



Enfin, pour les sportifs débutants mais également confirmés, une complémentation peut s'avérer aussi intéressante. Avec nos modes de vie actuels, il est difficile d'adopter une alimentation équilibrée au quotidien et seuls les compléments alimentaires peuvent offrir la garantie de Valeurs Nutritionnelles de Référence. Oubliez les pots de protéines fluos et autres créatines, pensez plutôt à des suppléments dédiés à la performance et la récupération de tous les jours comme le magnésium en particulier, un minéral essentiel pour lequel plus de 70% des français aurait des apports insuffisants (étude SUVIMAX).