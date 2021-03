Boxe

Boxe : McGregor, Poirier... Tyson Fury a fait son choix !

Publié le 1 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Si aucun accord n’a encore été trouvé autour d’un nouveau combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor, Tyson Fury a donné son pronostic si une revanche était organisée.

Le retour de Conor McGregor dans l’octogone de l’UFC en 2021 ne s’est pas du tout passé comme prévu. Annoncé favori, The Notorious a finalement été mis KO au bout du deuxième round par son adversaire du soir : Dustin Poirier. Une défaite cuisante pour l’Irlandais, qui a avoué avoir mal préparé le combat. Mais McGregor est très revanchard et voudrait de nouveau remonter sur l’octogone pour affronter une troisième fois son adversaire (1-1, McGregor ayant battu Poirier en 2014). Si rien n’est pour l’instant officiel, Dana White, lui, est bien déterminé à organiser la rencontre : « (Il veut la revanche) à 100%. Il est complètement obsédé par la revanche aujourd’hui et veut que le combat lui revienne. Eh bien, quand vous avez deux gars dans leur position, Dustin est le numéro 1 au monde, vous avez Conor classé numéro 6, et qu’ils veulent la trilogie, vous devez faire cette trilogie. Nous allons probablement essayer de faire ce combat cet été » avait déclaré le président de l'UFC il y a quelques jours aux micros d' ESPN . Et certains gros noms des sports de combat commencent déjà à donner leur pronostic.

« Je pense qu'il va se concentrer et faire ce qu'il doit faire lors du match revanche. »