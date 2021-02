Omnisport

Omnisport : L’annonce de McGregor sur un troisième combat contre Poirier

Publié le 6 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Le 24 janvier dernier, Conor McGregor faisait son retour dans l’octogone de l’UFC face à Dustin Poirier. Une défaite cuisante pour l’Irlandais qui remet les compteurs à 0 entre les deux hommes. Et The Notorious prévoirait un troisième combat pour sceller cette rivalité.

Conor McGregor n’a rien pu faire lors de son retour à l’UFC le 24 janvier dernier. Alors qu’il était annoncé vainqueur sur tous les tableaux, The Notorious a été mis KO au deuxième round par son adversaire du soir, Dustin Poirier. Une défaite pour l’Irlandais qui permet à The Diamond de prendre sa revanche et revenir à 1-1, puisque McGregor avait battu Poirier lors de leur premier affrontement en 2014. Si l’ancien champion UFC est resté très fair-play après sa défaite, allant même jusqu'à avouer qu'il avait fait une erreur dans sa préparation, il n’exclut pas l’idée d’organiser un troisième combat pour conclure la série.

La trilogie McGregor-Poirier ?