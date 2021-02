Omnisport

Boxe : L’énorme révélation d’Anthony Joshua sur son état d’esprit

Publié le 1 février 2021 à 16h35 par Th.B.

Détenteur de trois ceintures chez les poids lourds, Anthony Joshua est sans contestation possible une référence dans le monde de la boxe anglaise actuellement. Une renommée et un statut qu’il est parvenu à acquérir grâce à une mentalité hors pair.

Vainqueur de Kubrat Pulev en décembre dernier, Anthony Joshua a conservé ses ceintures de champion du monde. Pour qu’il devienne le champion incontesté, il lui faudrait à présent celle de Tyson Fury qui détient la ceinture WBC derrière laquelle celui que l’on surnomme AJ court depuis plusieurs années à présent. Courant 2021, une confrontation entre Joshua et The Gypsy King devrait avoir lieu comme les différentes parties l’ont laissé entendre ces dernières semaines. Battu par Andy Ruiz Jr au Maddison Square Garden le 1er juin 2019, Joshua est parvenu à se racheter en décembre 2019 et en décembre dernier pour remettre les points sur les i. De quoi le permettre de s’ouvrir sur son état d’esprit et sa mentalité sur sa chaîne YouTube personnelle et de lâcher un message d’amour pour la boxe.

« Nous ne sommes pas des personnes civilisées, nous sommes des guerriers »