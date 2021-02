Omnisport

NFL : L'incroyable comparaison entre Patrick Mahomes II et Michael Jordan !

Publié le 4 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Patrick Mahomes II s'apprête à disputer le deuxième Super Bowl de sa jeune carrière en NFL, Clark Hunt, le propriétaire des Chiefs, considère qu'il a déjà dépassé Michael Jordan.

J-3 avant le Super Bowl LV. Les Chiefs s'apprêtent à remettre en jeu le Trophée Lombardi, remporté la saison dernière face aux 49ers (31-20), contre les Buccaneers. La franchise emmenée par Tom Brady sera la toute première de l'histoire de la NFL à accueillir le Super Bowl dans son propre stade, le Raymond James Stadium de Tampa Bay. Ce défi n'effraie pas Patrick Mahomes II, le quarterback de Kansas City, qui a reçu le soutien du propriétaire de l'équipe, Clark Hunt.

« Il a déjà plus connu le succès que Michael Jordan au début de sa carrière »