Omnisport

Boxe : Tyson Fury justifie la dernière défaite de Conor McGregor à l’UFC !

Publié le 3 février 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que Conor McGregor s’est incliné contre Dustin Poirier pour son retour à l’UFC, Tyson Fury justifie cette défaite par l’absence régulière de l’Irlandais dans l’octogone.

Une année après son dernier combat, Conor McGregor remontait dans l’octogone le 24 janvier dernier pour affronter Dustin Poirier, un combat très attendu qui s’est finalement soldé par la défaite de la star de l’UFC. « C'est dur de rester inactif aussi longtemps , s’était justifié Conor McGregor, qui n’en a pas fini avec le MMA. Je vais me dépoussiérer et revenir parce que c'est ce que je fais toujours. Je vais encaisser ces coups. » Interrogé sur cette défaite de Conor McGregor, Tyson Fury est allé dans son sens et estime que les absences répétées de The Notorious ne l’avantagent pas.

« Quand un homme est sur le canapé, ce n’est pas bon »