Boxe

Boxe : Le mea-culpa de McGregor après sa défaite à l'UFC

Publié le 5 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Après s’être incliné contre Dustin Poirier sur KO au deuxième round il y a quelques jours, Conor McGregor a reconnu avoir fait quelques erreurs dans la préparation de sa rencontre.

Le combat était très attendu par les fans de l'UFC. Le retour de Conor McGregor dans l’octogone, un an après sa victoire contre Donald Cerrone, en 2020. L’Irlandais s’était opposé à Dustin Poirier lors de l’événement principal du show américain du 24 janvier dernier. Si The Notorious était annoncé en grande partie vainqueur, il s’est finalement écroulé au bout du deuxième round sous les coups de son adversaire. Une défaite choc par KO qui n’a pas manqué de faire réagir dans le monde des sports de combat. Un sérieux manque de préparation a été reproché à Conor McGregor, qui a reconnu lui-même son erreur.

« Je méritais de me faire éclater la jambe en venant combattre avec cet état d’esprit »