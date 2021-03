Omnisport

Boxe : Tony Yoka évoque la provocation de son adversaire !

Publié le 8 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis vendredi soir, Tony Yoka est champion de l’Union Européenne après avoir battu Joël Tambwe Djeko. Le boxeur français est revenu après la rencontre sur les événements qui se sont déroulés la veille du combat, lors de la pesée.

Pour son dixième combat professionnel, Tony Yoka a obtenu sa première ceinture depuis qu’il a quitté le circuit olympique. Ce vendredi soir, à la fin du douzième round, le Français s’est imposé par abandon face à Joël Tambwe Djeko. Une revanche pour le champion olympique après l’affront qu’il a reçu des mains du Belge la veille, lors de la pesée. En effet, Djeko avait assené une gifle à Tony Yoka, provoquant la colère de ce dernier. Les deux boxeurs ont failli en venir aux mains juste avant leur combat, mais ont finalement été séparés avant que la situation ne dégénère. Maintenant que les esprits se sont calmés, Yoka est revenu sur cet événement.

« C'est la première fois que ça m'arrive, je n'étais pas forcément préparé. »