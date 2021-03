Boxe

Boxe : La fierté de Tony Yoka après sa victoire !

Publié le 6 mars 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2021 à 9h36

Ce vendredi soir, Tony Yoka s’est imposé contre Joël Tambwe Djeko pour remporter sa toute première ceinture. Après le combat, le Français a exprimé toute sa fierté.

C’était son dixième combat depuis le début de sa « conquête » après son titre olympique en 2016 au Brésil, son premier combat en 12 rounds. Et il l’a plutôt bien géré. Ce vendredi soir, Tony Yoka est venu à bout de Joël Tambwe Djeko. Une victoire à la toute fin de la dernière manche pour remporter sa première ceinture : le titre de champion d’Europe des poids lourds. Le Français a de grandes ambitions, comme affronter Deontay Wilder ou Anthony Joshua, mais son parcours commençait par battre Djeko. Un succès de prestige pour l’ancien champion olympique.

«Je veux être le plus complet possible. Et ça donne une victoire avant la limite et une belle ceinture»