Omnisport

Boxe : Deontay Wilder, Anthony Joshua… Tony Yoka veut combattre les plus grands !

Publié le 4 mars 2021 à 23h35 par Th.B.

Sur le point de se mesurer à Joël Tambwe Djeko pour la ceinture européenne des poids lourds, Tony Yoka voit déjà plus loin et pense à des combats face à Deontay Wilder et Anthony Joshua.

Depuis son titre olympique au Brésil en 2016, Tony Yoka a entamé sa « conquête ». Vendredi soir, le boxeur français se mesurera au belge Joël Tambwe Djeko pour la ceinture de champion d’Europe de la catégorie poids lourds. À 28 ans, Yoka est mort de faim et veut se mesurer aux plus grands boxeurs de sa catégorie. Et bien qu’il ne soit pas encore une référence en Europe en attendant le combat de vendredi, Tony Yoka voit déjà plus haut et les premières places mondiales, lui qui pointe à la 12ème position actuellement. D’ailleurs un combat contre l’ancien détenteur de la ceinture WBC Deontay Wilder le titille particulièrement.

« Celui que je veux boxer de base, c’est Deontay Wilder »