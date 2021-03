Omnisport

Boxe : Tony Yoka annonce la couleur avant son nouveau combat !

Publié le 4 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Ce vendredi, Tony Yoka a rendez-vous avec Joel Tambwe Djeko. Et suite à la pesée entre les deux hommes, le Français s’est confié sur son adversaire.

La Conquête se poursuit pour Tony Yoka. Dans sa quête de grimper au classement et pour prétendre très prochainement à un titre de champion du monde, le Français va se frotter à un nouveau défi ce vendredi : Joel Tambwe Djeko. Et entre les deux boxeurs, la tension est d’ailleurs montée ce jeudi à l’occasion de la pesée. Alors que Yoka et Djeko se tenaient face-à-face, le Belge a asséné une gifle à son futur adversaire. De quoi faire monter la température à quelques heures de monter sur le ring…

« La vérité se verra demain soit sur le ring »