Boxe : Tony Yoka se lance maintenant de gros défis !

Publié le 7 mars 2021 à 9h35 par T.M.

Toujours invaincu après 10 combats, Tony Yoka souhaite désormais aller voir plus haut. Et le champion olympique a affiché ses ambitions.

Pour son premier combat pour une ceinture, Tony Yoka a répondu présent. Provoqué par Joël Tambwe Djeko lors de la pesée, le Français a totalement dominé son combat, obligeant même le Belge a renoncé lors de la 12ème reprise. Désormais champion de l’Union Européenne, Yoka ne veut toutefois pas s’arrêter là. En effet, le boxeur de 28 ans a de grandes ambitions et ce dimanche, l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , il a fait le point sur ses futurs défis.

« Je veux me mesurer aux gars du Top 10 ! »