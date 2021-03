Boxe

Boxe : Tony Yoka affiche ses ambitions après sa victoire !

Publié le 6 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Après sa victoire en 12 rounds contre Joël Tambwe Djeko pour le titre de champion de l’Union Européenne des poids lourds, Tony Yoka a affiché de très grandes ambitions pour les années à venir.

Pour son dixième combat après sa carrière dans le circuit olympique, par ailleurs son premier à 12 rounds, Tony Yoka a bien abordé sa rencontre face à Joël Tambwe Djeko. Le Français est venu à bout du Belge à la toute fin de la dernière manche et a remporté sa première ceinture dans le circuit professionnel : le titre de champion de l’Union Européenne, jusqu’alors vacant. Après son combat, Tony Yoka a affiché de très grandes ambitions pour la suite de sa carrière, et dans un avenir très proche.

«J'avais dit que je serais champion olympique, je dis que je serai champion du monde»