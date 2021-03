Omnisport

Boxe : Joshua, Wilder… Tony Yoka n’a peur de personne !

Publié le 8 mars 2021 à 12h35 par Th.B.

Champion d’Europe depuis vendredi soir, Tony Yoka vise le graal mondial et considère avoir les qualités requises et un bagage technique suffisant pour venir à bout des meilleurs.

Vainqueur de Joël Tambwe Djeko vendredi soir, Tony Yoka est le nouveau champion d’Europe des poids lourds. En 10 combats, le champion olympique de Rio n’a jamais été battu et compte bien se mesurer aux plus grandes pointures de sa catégorie. Récemment, il révélait vouloir se frotter à Deontay Wilder, ancien détenteur de la ceinture WBC ainsi qu’à Anthony Joshua, champion du monde des lourds aux multiples ceintures « pour l’histoire ». Et selon Yoka, il n’y a rien à changer dans sa boxe actuelle pour parvenir à relever ces défis.

« J’en ai assez pour envoyer au tapis n’importe lequel d’entre eux »