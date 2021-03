Boxe

Boxe : Les explications de Tony Yoka après sa victoire !

Publié le 7 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce vendredi, Tony Yoka s’est imposé face à Joël Tambwe Djeko pour remporter son premier titre en tant que professionnel. Pour le Français, la victoire avant la fin des douze rounds était essentielle afin de laver l’affront qu’il a subi du Belge la veille du combat.

Son premier combat en douze rounds aura été une franche réussite pour Tony Yoka. Le champion olympique affrontait Joël Tambwe Djeko pour le titre de champion de l’Union Européenne ce vendredi. Et le Français est venu à bout de son adversaire à la toute fin de la dernière manche pour remporter sa première ceinture dans le circuit professionnel. Par ailleurs, ce combat avait créé le buzz dès la pesée la veille. En effet, le Belge avait giflé Tony Yoka, provoquant la colère de ce dernier. Une chose est sûre, cette humiliation aura été une source de motivation pour le désormais champion de l'Union Européenne.

« Je ne pouvais pas aller sur une victoire aux points. J’étais obligé d’abréger le combat »