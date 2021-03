Omnisport

Boxe : Holyfield met une énorme pression sur Tyson !

Publié le 9 mars 2021 à 19h35 par A.C.

Evander Holyfield semble pressé de retrouver Mike Tyson sur un ring. Les deux légendes vivantes pourraient faire un ou plusieurs combats d’exhibition en 2021.

Dès que Mike Tyson a annoncé son grand retour à 54 ans, tout le monde s’est posé la même question. Pourquoi ne pas le remettre en face à Evander Holyfield ? Les deux hommes sont en effet devenus indissociables depuis le 27 juin 1997, jour ou Tyson arracha un bout d’oreille d’Holyfield avec ses dents. Une revanche, quasiment un quart de siècle après, serait un évènement mondial. Holyfield a d’ailleurs lancé les hostilités. « Je pense que ce combat contre Mike pourrait rapporter 200M$ » avait annoncé, lors d’un long entretien accordé au Sun . « Ce sera le plus grand combat de l’histoire et Mike sait déjà ce que je pense : il faut le faire. A lui maintenant de prendre une décision et je serais vraiment heureux de pouvoir me battre à nouveau avec lui ».

« Signe le contrat et monte sur le ring, Tyson. Le monde nous attend »