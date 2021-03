Omnisport

Boxe : Le clan Joshua met la pression sur Fury !

Publié le 10 mars 2021 à 21h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du combat à venir face à Tyson Fury.

C’est le combat que tout le monde attend. Anthony Joshua et Tyson Fury, les deux meilleurs poids lourds du monde, vont mettre en jeu leurs ceintures. Des doutes subsistaient sur l’organisation de ce combat, mais tout laisse penser qu’une officialisation sera faite rapidement. Certaines sources parlent d’ailleurs d’un premier combat au début de l’été 2021, avec une revanche vers la fin de l’année ou début 2022.

« Nous attendons juste qu’ils signent le contrat »