Boxe : Le combat entre Fury et Joshua a pu se faire... grâce à Wilder !

Publié le 17 mars 2021 à 18h35 par A.C.

Deontay Wilder aurait accepté de laisser Tyson Fury affronter Anthony Joshua, pour la réunification des ceintures de la catégorie poids-lourds.

On l’appelle déjà le combat du siècle. Après s’est provoqué pendant des nombreuses années, Tyson Fury et Anthony Joshua vont enfin se rencontrer. Eddie Hearn a en effet annoncé que tout est enfin bouclé pour la tenue d’un double combat entre Joshua et Fury courant 2021. Le premier combat devrait vraisemblablement avoir lieu au début de l’été, tandis que le second se tiendrait plutôt à la fin de l’'année. Pour le moment, les lieux précis de ces deux combats n’ont pas encore été annoncés.

Wilder aurait accepté de laisser la place à Joshua pour 10M€