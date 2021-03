Omnisport

Boxe : Tyson Fury est averti pour le combat face à Anthony Joshua !

Publié le 17 mars 2021 à 16h35 par Th.B.

Pour le titre de champion du monde incontesté, Tyson Fury et Anthony Joshua se combattront courant 2021. Mais pour David Haye, The Gypsy King devra changer sa boxe s’il compte battre Joshua.

« Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe ». Lundi, Eddie Hearn livrait le message que le monde de la boxe attendait : Anthony Joshua se mesurera à Tyson Fury pour le combat qui servira d’unification des ceintures des poids lourds, Fury détenant la WBC, la seule qui fait défaut à Joshua. Et selon David Haye, The Gypsy King devrait opérer quelques changements à sa stratégie s’il ne comptait pas l’offrir sur un plateau à AJ .

« Je pense qu'il sera trop ouvert et que quelqu'un d'aussi rapide que Joshua sera capable de l’éliminer tôt »