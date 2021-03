Omnisport

Boxe : Quand Floyd Mayweather annonce rejoindre le clan Joshua !

Publié le 16 mars 2021 à 16h35 par Th.B.

Anthony Joshua devrait combattre à deux reprises Tyson Fury au cours de l’année 2021 comme Eddie Hearn l’a souligné. Et Floyd Mayweather devrait prendre part à la préparation du Britannique.

« Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe ». Voici le message clair qu’Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a fait passer lundi au micro de Sky Sports. Deux combats seraient au programme et le premier pourrait avoir lieu à Las Vegas au MGM Grand bien qu’une confrontation sur les terres natales de Joshua et de Tyson Fury en Grande-Bretagne soit une possibilité. Présent proche du ring lors de la victoire d’Anthony Joshua face à Kubrat Pulev en décembre dernier, Floyd Mayweather compte bien s’investir plus concrètement afin de préparer Joshua au combat que tout le monde attend.

« J'ai hâte de travailler avec Joshua très bientôt »