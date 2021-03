Omnisport

Boxe : Le clan Joshua donne déjà le ton pour le combat face à Fury !

Publié le 17 mars 2021 à 12h35 par Th.B.

Alors qu’Anthony Joshua et Tyson Fury se mesureront l’un à l’autre cette année, l’un des entraîneurs de Joshua s’est livré sur sa préparation pour ce combat pour l’unification des ceintures.

Depuis lundi et la déclaration d’Eddie Hearn, les fans de boxe savent que deux combats ont officiellement été annoncés entre Tyson Fury et Anthony Joshua pour le titre de champion du monde incontesté des poids lourds. Le promoteur de Joshua faisait passer le message suivant à Sky Sports . « Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe ». Les deux boxeurs n’ont pas vraiment pris la parole depuis cette officialisation. Néanmoins, pour le clan Joshua, le travail a déjà commencé.

« AJ fait un travail formidable, s'entraîne avec une énergie formidable »