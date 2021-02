Omnisport

Omnisport : Cette grande annonce sur le prochain combat de Conor McGregor !

Publié le 13 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Battu par Dustin Poirier fin janvier, Conor McGregor veut absolument un dernier match contre l’Américain pour conclure leur rivalité. Et Dana White ne serait pas du tout contre.

Pour son retour dans l’octogone de l’UFC en 2021, rien ne s’est passé comme prévu pour Conor McGregor. Victorieux de Donald Ceronne en 2020, l’Irlandais s’opposait à Dustin Poirier en fin janvier dernier. Si The Notorious était annoncé vainqueur sur tous les tableaux, McGregor a finalement été battu par KO par l’Américain, prétendant numéro 1 au titre UFC de sa catégorie (poids légers). Après avoir longuement analysé sa défaite, McGregor s’est retrouvé très revanchard. Hors de question de rester sur une défaite contre Poirier. Et Dana White pourrait bien lui donner ce qu’il demande.

« Quand vous avez deux gars, Dustin qui est numéro 1, et un gars comme Conor, et qu’ils le veulent tous les deux absolument, vous le faites »