NFL : La grande annonce de Tom Brady sur son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur de son septième Super Bowl, Tom Brady a annoncé qu'il comptait bien revenir la saison prochaine.

Tom Brady l'a fait. Alors que de nombreux doutes existaient quant à la possibilité de le voir réussir ailleurs qu'à New England, TB12 a ramené le Super Bowl à Tampa Bay dès sa première saison en Floride. Après 20 ans et six titres de champion avec le légendaire entraîneur Bill Belichick à New England, Tom Brady aura permis aux Buccaneers de soulever le Trophée Lombardi pour la première fois depuis 2003. Et l'ancienne star des Patriots n'est toujours pas rassasiée...

« On revient l'année prochaine ! »