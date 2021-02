Omnisport

NFL : Patrick Mahomes met les choses au clair avant le Super Bowl !

Publié le 7 février 2021 à 17h35 par La rédaction

À quelques heures de son affrontement avec Tom Brady et les Buccaneers, Patrick Mahomes II, le quarterback des Chiefs, n'a pas caché ses ambitions pour cette 55ème édition du Super Bowl.

Le Super Bowl LV prendra place à 0h30 dans la nuit de dimanche à lundi, et la tension monte pour le plus grand événement sportif américain de l'année ! Les Chiefs, champions en titre, tenteront de conserver leur trône face aux Buccaneers, qui seront la première équipe de l'histoire de la NFL à disputer le Super Bowl dans leur propre stade, le Raymond James Stadium. Si Kansas City arrive en tant que favori au vu de son sacre l'an dernier (31-20 contre San Francisco), Patrick Mahomes II affirme que son équipe est tout sauf rassasiée...

« Personne ne se satisfait d'avoir gagné un Super Bowl »