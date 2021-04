Omnisport

Boxe : JO, Arabie saoudite… Le clan Joshua donne le ton pour le combat face à Fury !

Publié le 20 avril 2021 à 13h35 par Th.B.

Au cours de l'année civile, la catégorie des poids lourds devrait avoir un champion du monde incontesté puisque Tyson Fury et Anthony Joshua semblent tout proches d'un accord final pour la date et le lieu du combat. Et le promoteur de Joshua a fait savoir que cet évènement devrait avoir lieu au même moment que les Jeux Olympiques de Tokyo.

Pour l’unification des ceintures de champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua et Tyson Fury devraient, sauf énorme revirement de situation, se frotter l’un à l’autre pour être le champion incontesté de cette catégorie au cours de l’année 2021. C’est en effet ce qu’Eddie Hearn assurait dernièrement, lui qui gère la promotion d’Anthony Joshua. AJ a pour sa part fait savoir dernièrement qu’il avait déjà pris la peine de signer l’accord pour que le combat ait lieu et demandait au Gypsy King d’en faire autant. « J'ai signé ma part du contrat. Nous lui avons envoyé une bonne offre, je suis sûr qu'il ne la refusera pas. Il veut ce combat, c'est certain, moi aussi, et plus que lui et moi, c'est tout le public qui le veut » . Eddie Hearn en a rajouté une couche sur ce combat d’une importance capitale pour la catégorie des poids lourds en expliquant qu’il devrait avoir lieu au même moment que les Jeux Olympiques de Tokyo.

« Nous serions en concurrence avec un événement »