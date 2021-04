Omnisport

Boxe : Anthony Joshua interpelle Tyson Fury pour leur combat !

Publié le 17 avril 2021 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 17 avril 2021 à 19h55

Anthony Joshua a incité Tyson Fury à l’imiter en signant le contrat pour le combat d’unification des ceintures de champion du monde.

« Hearn (Eddie Hearn, le promoteur de Joshua) fait de son mieux et j’espère sincèrement qu’il y arrivera, mais j’espère qu’il n’aura pas de regrets. Il a voulu avoir le beau rôle en annonçant ça en exclusivité, mais il n’y a rien encore ! ». Voici ce que le père de Tyson Fury a déclaré il y a de cela quelques jours. Du côté du clan Anthony Joshua, c’est le même son de cloche, à savoir l’attente d’un accord signé pour le combat d’unification des ceintures de la catégorie poids lourds entre les deux boxeurs britanniques. Invité à s’exprimer sur le plateau d’ ITV, Joshua a remis les pendules à l’heure.

« J'ai signé ma part du contrat. Nous lui avons envoyé une bonne offre »