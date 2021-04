Omnisport

Boxe : Le prochain combat de Tony Yoka se précise !

Publié le 24 avril 2021 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 24 avril 2021 à 20h39

Notamment promoteur de Tony Yoka, Jérôme Abiteboul n’a pas caché que la volonté du camp Yoka serait de se mesurer à l’une des pointures mondiales par la suite.

Champion d’Europe depuis sa victoire le 5 mars dernier sur Joël Tamwbe Djeko, Tony Yoka n’a pas retrouvé le chemin du ring depuis et il n’est pas en mesure d’avoir une date précise pour son prochain challenge. En effet, selon son équipe de promotion dans laquelle fait partie intégrante Jérôme Abiteboul, tout devrait se mettre en place dans une dizaine de jours. « Pour l'instant, nous n'avons pas trop de visibilité sur le prochain combat de Tony. D'ici une dizaine de jours, on devrait en savoir plus. Je travaille actuellement sur plusieurs possibilités. L'option d'un combat aux États-Unis est privilégiée, mais j'ai un plan B en France. ». Et ce dernier s’est attardé sur le potentiel futur adversaire du champion olympique.

Le gratin mondial ou rien