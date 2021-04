Omnisport

Boxe : Le clan Yoka en dit plus sur son prochain combat !

Publié le 24 avril 2021 à 18h35 par Th.B.

Alors que son promoteur Bob Arum assurait dernièrement que Jérôme Abiteboul travaillait pour trouver un nouveau combat à Tony Yoka, le principal intéressé s’est livré sur la suite des opérations pour le champion olympique.

« Jérôme Abiteboul (l'homme qui s'occupe des affaires de Yoka en France, ndlr) est supposé lui programmer un combat en septembre en France et, après ça, espérons que nous pourrons le faire venir combattre aux États-Unis ». Promoteur de Tony Yoka, Bob Arum faisait passer ce message au micro de beIN SPORTS dernièrement. Alors qu’il n’a plus combattu depuis sa victoire le 5 mars dernier et sa victoire sur Joël Tamwbe Djeko pour le championnat de l’Union Européenne, Tony Yoka ne semble pas vraiment avoir de visibilité concernant sa prochaine opposition. Néanmoins, le champion olympique 2016 ne devrait pas rester dans le flou bien longtemps.

« D'ici une dizaine de jours, on devrait en savoir plus »