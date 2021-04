Omnisport

Cyclisme : Thibaut Pinot dresse un terrible constat...

Publié le 23 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Ce vendredi, la 5ème et dernière étape du Tour des Alpes a vu l’Autrichien Felix Grossschartner s’imposer. Malheureusement, côté français la déception est au rendez-vous et notamment pour Thibaut Pinot, le coureur de la FDJ qui n'a pas caché que le bilan était pour lui catastrophique.

L’édition du Tour des Alpes 2021 n’aura pas gâté les coureurs Français. Romain Bardet (Team DSM) qui a terminé à la 9ème est au final le meilleur résultat tricolore. Mais celui qui a plutôt déçu n'est autre que le leader de l’équipe Groupama-FDJ, Thibaut Pinot. Une semaine compliquée pour le tricolore qui a exprimé sa colère et sa frustration ce vendredi en sortie d’étape.

« Un bilan catastrophique »