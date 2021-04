Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot confirme sa décision fracassante !

Publié le 17 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Pour cette année 2021, Thibaut Pinot a donné la priorité au Tour d’Italie plutôt qu’au Tour de France. Et pour le coureur de la Groupama-FDJ, il n’est pas question de revenir sur son choix.

Thibaut Pinot a une histoire particulière avec le Tour de France. Si le coureur de la Groupama-FDJ a connu de grands succès sur la Grande Boucle, il a également connu de terribles mésaventures. Ces dernières années, les complications se sont d’ailleurs multipliées pour le Français, qui veut désormais voir un peu autre chose. Ainsi, Pinot l’avait récemment annoncé, en 2021, il fera l’impasse sur le Tour de France, préférant s’aligner sur le Tour d’Italie. Et peu importe ce qui arrive, le coureur de 30 ans ne sera pas du côté de Brest pour le grand départ en juin prochain.

« Le Tour de France est exclu à 99 % »