Omnisport

Boxe : Tyson Fury lâche un énorme indice sur son combat avec Anthony Joshua !

Publié le 23 avril 2021 à 17h35 par Th.B.

Tyson Fury devrait se mesurer à Anthony Joshua cette année afin de définir un champion du monde incontesté chez les poids lourds. Et d’après The Gypsy King, le combat aura lieu en juillet.

Que ce soit du côté d’Anthony Joshua ou de Tyson Fury, la confiance règne pour un combat, les deux boxeurs ne parlant que de ça lorsqu’ils sont face à la presse ou à un média pour une interview. Néanmoins, aucune date précise n’a été communiquée par l’un des deux britanniques ou via leurs promoteurs. S’occupant des affaires de Joshua, Eddie Hearn expliquait dernièrement que le combat pourrait se dérouler au moment des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. « Un Championnat du monde indiscuté des lourds, ce sera un plus grand événement que les Jeux. Nous n'avons pas le choix sur la date. Quelle qu'elle soit, nous serions en concurrence avec un événement. Et, du fait du décalage horaire, ce sera la nuit à Tokyo. Quelqu'un paye beaucoup d'argent, alors nous devons faire comme il dit ».

Un combat en juillet selon Tyson Fury !