Boxe : C’est le jackpot pour Fury et Joshua !

Publié le 23 avril 2021 à 19h35 par A.C.

Tyson Fury et Anthony Joshua seront les acteurs de ce qui pourrait bien être l’un des plus gros évènements de l’année 2021.

Si certains avaient des doutes, ils ont été totalement balayés ces derniers jours. Le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua aura bien lieu, reste à connaitre la date et le lieu. Plusieurs sources parlent de l’Arabie Saoudite, qui aurait allongé un énorme chèque pour accueillir cet évènement, mais ce n’est pas encore tout à fait officiel. Pour la date, l’entourage de Joshua a évoqué le 24 et 31 juillet prochain, ou encore le 7 aout. Mais ce vendredi, une vidéo de Fury a fuité, dans laquelle il révèle que le combat devrait se ternir au mois de juillet.

Fury et Joshua pourraient gagner 115M€ chacun !